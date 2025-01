Biden blocca la vendita di Us Steel ai giapponesi di Nippon Steel: azione legale contro Usa

Joe Biden ha annunciato il blocco della vendita alla giapponese Nippon Steel della storica US Steel per motivi di sicurezza nazionale. L'affare da quasi 15 miliardi di dollari, che aveva inizialmente ottenuto il parere favorevole degli enti federali di regolamentazione, era oggetto da mesi di tensioni politiche coincise con le elezioni dello scorso novembre. Biden ha scelto di annullare l'accordo nonostante i ripetuti tentativi di alcuni dei suoi consiglieri di persuaderlo a concedere un via libera, nel timore che lo stop possa danneggiare le relazioni tra gli Usa e il loro principale alleato asiatico. Il colosso giapponese della siderurgia Nippon Steel e la statunitense Us Steel hanno deciso di promuovere un'azione legale contro il governo federale degli Stati Uniti.