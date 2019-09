Benzina, primi effetti crisi saudita: compagnie ritoccano al rialzo

Primi effetti sulla rete dei carburanti italiani della crisi saudita. Secondo quanto riporta Quotidiano Energia, Eni ha rivisto al rialzo oggi i prezzi raccomandati di benzina e diesel di 2 centesimi, così come Tamoil, mentre Q8 ha segnato aumenti sui due prodotti di 3 cent. Anche i prezzi praticati cominciano a mostrare i primi segnali in salita. Il medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,580 euro al litro.