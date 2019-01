Bce: "Tassi d'interesse a zero almeno fino all'estate del 2019"

I tassi d'interesse nell'area euro rimarranno a zero "almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso fino a che sarà necessario per mantenere l'inflazione al di sotto del 2%". E' la decisione presa dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, che, inoltre, "intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di Quantitative easing anche dopo l'innalzamento dei tassi".