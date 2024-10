La Bce taglia per la terza volta il tasso di interesse di 0,25 punti

La Bce taglia per la terza volta i tassi di 25 punti base. Il tasso sui depositi scende al 3,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,40% mentre quello sui prestiti marginali al 3,65%. Lo comunica la stessa Banca europea dopo la riunione a Lubiana, in Slovenia. La decisione odierna nasce "dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria". "Le ultime informazioni sull'inflazione indicano che il processo disinflazionistico è ben avviato", si legge in una nota.