Bce, nessuna modifica ai tassi di interesse che restano al 2%
Per la terza volta consecutiva la Banca centrale europea non ha apportato modifiche ai tassi di interesse, come ampiamente previsto dagli analisti
Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. La sua valutazione aggiornata conferma nuovamente che l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% a medio termine. I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente.Notizia in aggiornamento