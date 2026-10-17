Bce, Lagarde: "Lo shock energetico è troppo grande per essere ignorato"

Lo shock energetico provocato dalla guerra all'Iran impone alla Banca centrale europea di mantenere alta l'attenzione sull'inflazione, senza però reagire in modo eccessivo. È il messaggio della presidente della Bce, Christine Lagarde, che nel suo intervento al Comitato internazionale monetario e finanziario del Fondo monetario internazionale, riunito a Bangkok, ha sottolineato la necessità di un approccio equilibrato di fronte alle nuove tensioni sui mercati energetici. L'impatto della crisi "è troppo grande per essere ignorato" dalla politica monetaria, ha avvertito Lagarde, precisando tuttavia che "una risposta misurata resta quella giusta per mantenere l'inflazione sotto controllo".