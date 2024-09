Bce, Lagarde: "Il mondo cambia e l'Ue sta restando indietro" | "La ripresa sta affrontando venti contrari"

La presidente della Bce, Christine Lagarde, lancia l'allarme per la "resilienza economica" dell'Ue. Il mondo "sta cambiando rapidamente e l'Europa sta restando indietro", afferma in audizione al Parlamento europeo. "La diagnosi e la soluzione sono chiare: l'Ue deve unirsi e affrontare le sfide strutturali per aumentare la propria competitività". Secondo l'ex numero uno dell'Fmi, il "livello ridotto di alcuni indicatori di indagine suggerisce che la ripresa sta affrontando venti contrari. Prevediamo che la ripresa si rafforzerà nel tempo, poiché l'aumento dei redditi reali dovrebbe consentire alle famiglie di consumare di più".