L'analisi della governatrice

Bce, Lagarde: "Economia europea ben posizionata per affrontare shock futuri"

17 Ott 2025 - 02:29
© Ansa

© Ansa

L'economia dell'Eurozona è "ben posizionata" per affrontare "gli shock futuri". Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea, Christine Lagarde, durante un evento organizzato nel quadro delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Washington. "Gli shock ci saranno: starà alle economie avanzate capire come collaborare per favorire la stabilità e promuovere la crescita", ha detto, aggiungendo che nell'area dell'Euro il tasso di inflazione e i tassi di interesse sono per ora entrambi al 2%. 

