Bce: "In Italia disoccupazione  al 25% con Cig a zero ore"

"Il numero di lavoratori in regime di riduzione dell'orario di lavoro è senza precedenti nei vari Paesi dell'area dell'euro e in Italia le stime preliminari parlano di 8,1 milioni di lavoratori (42% dei dipendenti), che hanno avuto accesso alla Cig". E' quanto scritto nel bollettino economico della Bce in cui per l'Italia "si stima un tasso di disoccupazione a ridosso del 25% includendo i lavoratori in Cig a zero ore".