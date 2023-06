Bce, Giorgetti: "Rischio recessione? In Germania è già arrivata"

Sul rialzo dei tassi annunciato dalla Bce, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti conferma i timori dell'esecutivo.

"Non è che c'è rischio recessione, in Germania è arrivata", spiega rispondendo ai giornalisti a Montecitorio, a margine delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossima Consiglio europeo. "Quello che c'è da dire l'ho detto nelle sedi Ecofin ed Eurogruppo".