Bce: focus vigilanza banche su rischi geopolitici e cyber

La vigilanza bancaria della Bce rafforza le attività di sorveglianza sulle banche su due aspetti di crescente pericolo: i rischi geopolitici che saranno oggetto di uno specifico stress test e, ancor più, la paralisi operativa causata da attacchi cyber o problemi tecnologici. In un articolo a firma Sharon Donney (componente del board della vigilanza Bce) e Mario Quagliarello (director supervisory strategy and risk della Bce) che approfondisce le linee guida per il 2026-2026, si sottolinea come il settore bancario europeo "stia navigando in un ambiente esterno difficile". Per questo "posizioni di capitale e liquidità forti e una redditività sostenibile sono cruciali" per permettere agli istituti di credito di affrontare i pericoli. L'articolo ricorda come nel 2026 si terrà uno 'stress test inverso', i cui risultati saranno diffusi in estate, dove sarà compito di ciascuna banca definire il proprio scenario geopolitico. La vigilanza vaglierà anche come l'Intelligenza artificiale viene utilizzata dalle banche e i suoi impatti sui profili di rischio.