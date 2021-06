Bankitalia, Visco: "A breve carta della sostenibilità degli investimenti"

Ansa

"Usciremo tra poco con una carta della sostenibilità" degli investimenti della Banca d'Italia, in cui "spieghiamo quali sono i criteri legati alla sostenibilità ambientale". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, al Festival dell'Economia di Trento. "Questo è un modo di aiutare per spingere in quella direzione", ha aggiunte rispondendo a una domanda sul possibile ruolo di Palazzo Koch come "influencer" sulla sostenibilità.