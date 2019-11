Bankitalia: "Si attenuano i rischi per la stabilità finanziaria"

"In Italia i rischi per la stabilità finanziaria si sono leggermente attenuati negli ultimi mesi, in seguito al calo dei premi per il rischio sovrano". Lo rende noto la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. "Il deterioramento del quadro macroeconomico e l'elevato debito pubblico continuano a rappresentare elementi di vulnerabilità ed espongono l'economia ai rischi connessi con un riacutizzarsi delle tensioni sui mercati", si legge.