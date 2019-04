Bankitalia, rivisto debito del 2018: 2.322 miliardi a fine dicembre

La Banca d'Italia ha rivisto al rialzo le stime sul rapporto debito/Pil nel 2018, portandole al 132,2% contro il 132,1% stimato in precedenza dall'Istat. In valore assoluto il debito pubblico italiano al 31 dicembre 2018 ammonta a 2.322 miliardi, 5,3 miliardi in più rispetto alla stima del 15 marzo. L'aggiornamento è dovuto alla modifica del perimetro della pubblica amministrazione, con l'ingresso di dieci nuovi enti.