Bankitalia prevede crollo Pil 2020 del 9%: nel 2021 ripresa del 4,8%

Nel 2020 il Pil dell'Italia potrebbe calare del 9%, per poi recuperare in parte nel 2021 con un incremento del 4,8%. E' quanto riferisce la Banca d'Italia in uno studio sull'impatto della pandemia di Covid-19, in cui si evidenziano rilevanti rischi al ribasso. Nel primo trimestre il Pil ha registrato una flessione del 4,7%. "I tempi della ripresa dipenderanno da diversi fattori, la cui evoluzione è difficilmente prefigurabile", aggiunge Bankitalia.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui