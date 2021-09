Bankitalia, nel 2020 balzo degli esposti dei clienti contro le banche: +36%

ansa

Balzo nel 2020 degli esposti alla Banca d'Italia su presunti comportamenti anomali di banche e intermediari finanziari, a causa delle "lamentele all'accesso alle misure governative per fronteggiare la pandemia". Secondo il rapporto dell'istituto centrale, gli esposti sono saliti del 36% a quota 11.230 con una crescita che è proseguita nel primo trimestre del 2021. Nel 45% dei casi, l'esito è stato favorevole, in tutto o in parte, per il cliente.