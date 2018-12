Bankitalia: la Tari va modificata, colpisce le famiglie più povere

L'attuale tassa sui rifiutim la Tari, sfavorisce le famiglie con redditi più bassi, non incentiva un uso più responsabile delle risorse ambientali e andrebbe quindi rimodulata, con una modifica dei parametri di calcolo della tariffa. Lo sottolinea Bankitalia in uno studio che auspica una modifica della tassazione: secondo Palazzo Koch, andrebbe valutata la produzione dei rifiuti e non la dimensione dell'abitazione e del nucleo familiare.