Bankitalia, la fiducia degli investitori è ancora fragile

"I rialzi dei premi per il rischio sui titoli di Stato italiani registrati in agosto e in novembre indicano che la fiducia degli investitori verso il Paese è ancora fragile". Lo scrive la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. "Il livello elevato del debito pubblico continua a rappresentare un fattore rilevante di vulnerabilità dell'Italia e ne accentua l'esposizione a un riaccendersi di tensioni sui mercati finanziari", si legge.