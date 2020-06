Bankitalia: "Incertezza sulle stime, ma serve un piano di crescita"

In questo momento "lo stato di incertezza non consente di fare previsioni non dico accurate, ma ragionevoli. Procediamo per scenari possibili". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sottolineando che chi vuole "un piano ben costruito" per affrontare la crisi e la crescita "non deve solo il breve termine in mente".