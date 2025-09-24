Bankitalia, migliora la lotta all'evasione fiscale: -25 miliardi in quattro anni

Oltre alla riduzione in valore assoluto, è stato evidenziato un calo significativo anche in termini relativi: la propensione all'evasione fiscale è passata dal 21% del 2017 a livelli inferiori di quasi sei punti percentuali. Un dato che, secondo Bankitalia, testimonia un miglioramento progressivo nella capacità di intercettare e ridurre i fenomeni di elusione e occultamento delle basi imponibili.