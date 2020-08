Bankitalia, effetto coronavirus sulle entrate: a giugno crollano del 20%

Effetto coronavirus a giugno sulle entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato, che sono state pari a 26,2 miliardi, in diminuzione del 19,9% (-6,5 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2019. Nei primi sei mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 169,9 miliardi, in diminuzione del 10,3 per cento (-19,4 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.