Bankitalia: economia frena, più rischi per la stabilità finanziaria

"I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dalla congiuntura economica internazionale sono in aumento e le previsioni sulla crescita del Pil sono state riviste al ribasso anche in Italia". E' il monito della Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. "L'indicatore di stress macrofinanziario dell'Italia - precisa Palazzo Koch - si mantiene su livelli elevati. In passato tali livelli hanno preceduto un rallentamento dell'economia".