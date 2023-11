Bankitalia: economia debole con Pil a +0,7%, rischi al ribasso da Gaza

"Gli indicatori ad alta frequenza, pur fornendo un quadro ancora largamente incompleto, suggeriscono che l'attività economica rimane debole nel trimestre in corso".

Lo ha detto il vicecapo dipartimento Economia e Statistica di Bankitalia, Andrea Brandolini, in audizione sulla Manovra, confermando la previsione di crescita per quest'anno allo 0,7%". Il quadro macro delineato nella Nadef, ha proseguito, "è nel complesso coerente", pur se "più difficile da conseguire" in un contesto di "elevata incertezza" con significativi rischi al ribasso dovuti al conflitto in Medioriente e all'irrigidimento delle condizioni di finanziamento.