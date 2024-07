Bankitalia: dall'IA effetti positivi ma rischi per l'occupazione

Da Bankitalia arriva un monito per i rischi che possono arrivare dall'Intelligenza artificiale per l'occupazione. "Con l'IA siamo di fronte a possibili forti rivoluzioni in campo digitale - spiega il governatore di Palazzo Koch, Fabio Panetta, a margine del G20 a Rio de Janeiro -. Come questo influenzerà l'economia, è presto per dirlo. Tutti si aspettano che abbia un effetto positivo, ma con una serie di rischi, in termini di concentrazione di potere, di possibili disuguaglianze e di effetti sull'occupazione". Panetta ha inoltre indicato che il tema tecnologico è "strettamente collegato alla sicurezza economica".