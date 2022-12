Bankitalia, Fazzolari a Visco: "E' autonoma, mai detto il contrario"

Botta e risposta tra il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari dopo le tensioni tra Via Nazionale e governo legate alla Manovra.

Visco afferma che la sua è "un'istituzione al servizio del Paese", che "non ci sono poteri forti e nessuno mi dice cosa fare". Fazzolari replica: "Bankitalia è autonoma. Nessuno ha mai detto il contrario. Curioso come si riesca a montare un caso sul nulla. La Bce ha più volte affermato che il contante non può essere abolito. Che sia anche la linea di Bankitalia".