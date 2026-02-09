Banche centrali alla sfida delle monete, Fed favorita e dollaro egemone

IL DILEMMA DI BCE E BANCA DEL GIAPPONE

Una moneta debole ha il vantaggio di sostenere le esportazioni, ma una forte tiene a bada l’inflazione e rende il debito pubblico più sostenibile. Sia Fed che la BCE, ma anche Banca del Giappone, sono alle prese con questi dilemmi. Il potenziale destabilizzante maggiore sta nella terza, perché mosse troppo forti o veloci possono innescare reazioni a catena che dallo yen contagerebbero i mercati, e non solo il Forex. La seconda deve navigare tra la Scilla di un’economia che langue e sarebbe aiutata da una spinta all’export e la Cariddi dell’inflazione sempre in agguato, vista la dipendenza energetica e geopolitica.