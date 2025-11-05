Banche: Bper e Popolare di Sondrio approvano il progetto di fusione

I consigli di amministrazione di Bper Banca e della Banca Popolare di Sondrio hanno approvato il progetto di fusione che prevede l'incorporazione dell'istituto valtellinese nel gruppo emiliano. Come spiegato in una nota congiunta dei due istituti di credito, dall'integrazione sono attese sinergie di costo a regime per 190 milioni di euro ante imposte e sinergie di ricavi fino a 100 milioni. I costi di integrazione sono stimati in circa 400 milioni ante imposte una tantum e si prevede che siano sostenuti per il 75% entro il 2025 e per il restante 25% nel 2026.