Ennio Doris ha presentato al cda di Banca Mediolanum le sue dimissioni dagli incarichi di presidente e consigliere e assumerà la presidenza onoraria della banca. "Superando la soglia degli 80 anni penso sia venuto il momento di ridurre almeno in parte il mio impegno quotidiano nella Banca" ha dichiarato in una nota il fondatore dell'istituto. "Sono fortunato, non succede spesso che a un padre succeda un figlio, sono come Maldini o Mazzola", dice il fondatore di Banca Mediolanum.