Banca del Giappone aumenta tassi di interesse allo 0,25%

La Banca del Giappone ha deciso un aumento dei tassi di interesse, dando il via alla normalizzazione della politica monetaria ultra espansiva, in attesa di ulteriori segnali di ripresa dai consumi. Al termine della riunione di due giorni, il comitato guidato dal governatore Kazuo Ueda ha deciso un rialzo dei tassi a breve allo 0,25%, da una fascia compresa tra lo zero e lo 0,1%, in linea con le stime degli analisti. Dimezzato contemporaneamente il massiccio piano di acquisto delle obbligazioni statali.