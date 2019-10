Bagagli a mano, il Tar del Lazio annulla la multa a Ryanair e Wizz Air

Il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni che l'Antitrust aveva inflitto a febbraio a Ryanair ( per 3 milioni di euro) e a Wizz Air (per un milione) per le politiche delle due compagnie aeree sui bagagli a mano. I due vettori, a partire dall'autunno del 2018, avevano comunicato che in cabina poteva essere portato gratuitamente solo un bagaglio a mano di piccole dimensioni che potesse essere posizionato sotto il sedile.

La policy sui 'bagagli a mano' adottata prevedeva, per le prenotazioni effettuate a partire del primo settembre 2018 e per voli da effettuarsi dopo l'1 novembre 2018, l'inclusione nella tariffa standard di una sola borsa piccola, mentre, per il bagaglio a mano grande (trolley) sarebbe stato richiesto sempre il pagamento di un supplemento.

Nelle due sentenze, il Tar ha innanzitutto sostenuto la non irragionevolezza delle dimensioni imposte dai vettori aerei per il bagaglio a mano. "Non si individua - si legge - quale normativa impedisca al consumatore la libera scelta tra pagare un biglietto 'standard' di costo leggermente maggiore, per consentirsi la comodità di uscire dall'aeroporto subito dopo lo sbarco al Terminal e non attendere le inevitabili e più complesse operazioni di scarico dei bagagli dalla stiva, e quella di pagare un biglietto di costo minore, adeguandosi ad attendere qualche in minuto in più nei pressi del nastro trasportatore per attendere il secondo bagaglio grande".

Alla luce di tutti gli elementi raccolti, per il Tar "non si riscontra la carenza di diligenza professionale contestata dall'Agcm, in quanto le offerte appaiono chiare nell'indicare fin dal primo contatto con il consumatore le dimensioni del bagaglio a mano consentito", né "si rileva che il consumatore sia stato costretto a complesse operazioni logico-matematiche per individuare il corretto prezzo finale del suo biglietto, risultando pienamente illustrate tutte le (semplici) modalità di calcolo del medesimo in relazione all'imbarco anche di un secondo bagaglio grande al momento stesso della prenotazione, successivamente o al momento dell'imbarco".