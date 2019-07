Autostrade, Toninelli: "Possibile risoluzione del contratto"

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha parlato della vertenza aperta con la società Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. "Andremo fino in fondo nella questione di Autostrade per l'Italia", ha detto. Secondo il ministro, "esistono le condizioni politiche e giuridiche per arrivare alla risoluzione del contratto" con la società della famiglia Benetton.