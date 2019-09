Autoscuole, stop a esenzioni Iva: la patente costerà il 22% in più

Rincari in vista per chi deve conseguire la patente di guida. Le lezioni di teoria e pratica, infatti, costeranno il 22% in più visto che non saranno più soggette al regime di esenzione Iva. Lo riferisce l'Agenzia per le Entrate. Secondo la Corte di Giustizia dell'Ue, le lezioni di scuola guida devono essere soggette all'Iva in quanto non di ambito scolastico. Le autoscuole si dicono preoccupate anche per la retroattività del provvedimento.