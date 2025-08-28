Automobili, in Europa +5,9% le vendite a luglio

In Europa Occidentale, Ue, Efta e Regno Unito, a luglio sono state vendute complessivamente 1.085.356 auto, il 5,9% in più dello stesso mese del 2024. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, nei primi sette mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 7.900.877, praticamente invariate rispetto all'analogo periodo del 2024. L'Acea rileva inoltre che a luglio le auto elettriche hanno raggiunto nell'Unione europea il 15,6% del mercato, in crescita sul 12,5% del 2024 ma ancora lontano da quanto sarebbe necessario per la transizione. Le ibride sono il 34,7% del mercato e restano le preferite dai consumatori.