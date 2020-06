Auto, verso l'accordo sul bonus anche per Euro 6 nel Dl Rilancio

In commissione Bilancio alla Camera è più vicino l'accordo sulle misure da inserire nel dl Rilancio in favore del settore auto. L'intesa comprenderebbe incentivi anche per l'acquisto di modelli Euro 6, che inizialmente il M5s avrebbe voluto tener fuori. In cambio, il M5s ha concordato un incremento dei bonus già previsti per le auto ibride ed elettriche.