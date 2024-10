Auto, Taveres (Stellantis): l'elettrico costa, incentivi come in Francia

Le auto elettriche costano troppo e, nonostante gli sforzi dei produttori, i prezzi "in questo momento di transizione, senza incentivi, sono ancora troppo alti". Lo afferma il Ceo di Stellantis Carlos Tavares che, parlando a Parigi, ha portato ad esempio la Francia. "Il sostegno pubblico, come è stato fatto con successo quest'anno in Francia con il bonus ecologico e il programma di leasing elettrico, è più necessario che mai - ha detto -. Siamo orgogliosi di essere in prima linea in questa iniziativa, che ha contribuito alla democratizzazione della mobilità elettrica in tutta la Francia. Ci auguriamo che altri adottino programmi come questi".