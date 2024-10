Auto, a settembre immatricolazioni in calo del 10,75% a 121.666 unità

Prosegue il calo del mercato dell'auto a settembre. In base ai dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni sono calate del -10,75% a 121.666 unità. Resta leggermente positivo il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno: +2,1% a 1,2 milioni di auto. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 443.993 in aumento del 3,97% rispetto a settembre 2023. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 565.659, ha interessato per il 21,51% vetture nuove e per il 78,49% vetture usate.