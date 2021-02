Auto, parte in forte calo il mercato in Europa: -25,7% a gennaio

Dal Web

Il mercato europeo dell'auto inizia il 2021 con un segno negativo. Secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto, a gennaio in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate 842.835 auto, il 25,7% in meno dello stesso mese del 2020. Nel dettaglio, il gruppo Stellantis ha immatricolato 178.565 vetture, il 27,4% in meno dello stesso mese del 2020 quando ancora non c'era stata la fusione tra Fca e Psa.