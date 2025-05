Lieve crescita del mercato dell'auto in Italia: +2,7% ad aprile

Nel mese di aprile in Italia sono state vendute 139.084 auto, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Complessivamente dall'inizio dell'anno, secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, le immatricolazioni sono 583.038, in calo dello 0,63% sull'analogo periodo del 2024. Stellantis ha venduto in Italia nel mese di aprile 42.803 auto, lo 0,4% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è del 30,7% contro il 31,4% di un anno fa. Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono 178.585, pari a una flessione del 7,5% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 30,6% contro il 32,8% del 2024.