Auto, Giorgetti: "Gravi rischi da Fit for 55, ascoltare industria"

Di fronte al pacchetto climatico "Fit for 55" adottato dalla Commissione europea, "non possiamo nasconderci il rischio di conseguenze sociali e occupazionali indesiderate e potenzialmente gravi, in particolare per il settore automotive e per i piccoli produttori, se non saremo in grado di ascoltare gli input che ci vengono dall'industria". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti. "Dobbiamo considerare - ha aggiunto - chi controlla le materie prime ed evidentemente questo soggetto non si trova in Europa".