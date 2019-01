Auto, Fca vende il 2,3% in meno in Europa ma fa il botto con Jeep: +55%

Fca vende meno in Europa , ma tira il marchio Jeep , che nel 2018 segna un balzo del 55,6%. Complessivamente il gruppo, secondo i dati Acea (associazione case automobilistiche europee) ha immatricolato, nell'Europa dei 28 più i Paesi Efta (Svizzera, Islanda e Norvegia), 1.021.311 auto, il 2,3% in meno rispetto al 2017 con una quota al 6,5% (era il 6,7%), ma le auto vendute sono state 168.674.

Anche in dicembre il trend risulta mediamente negativo, con 60.926 auto vendute per una flessione del 2,5% e una quota del 5,9% contro il 5,5%.



Mercato auto stabile - L'intero mercato delle quattro ruote risulta nel complesso stabile, con 15.624.486 veicoli venduti, cioè lo 0,04% in meno del 2017. Negativi però i numeri dell'ultimo mese dell'anno, con vendite a dicembre di 1.038.984 vetture, l'8,7% in meno dello stesso mese dell'anno prima.



Numeri in calo nell'ultimo periodo dell'anno - Numeri negativi anche considerando la sola Unione europea, dove a dicembre le immatricolazioni di auto sono scese dell'8,4% "continuando il trend in discesa iniziato a settembre con l'introduzione del Wltp", cioè la procedura di prova dei veicoli armonizzata a livello mondiale. Fa eccezione soltanto l'Italia, dove a dicembre le immatricolazioni sono cresciute del 2%.