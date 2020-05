Auto, collassa mercato ad aprile: vendite in calo del 97,5%

Con la chiusura delle attività economiche per la crisi sanitaria da coronavirus, collassa il mercato delle autovetture. Sono soltanto 4.279 le auto vendute nel mese di aprile in Italia, con un crollo del 97,55% rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni sono in tutto 351.611, il 50,69% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono stati forniti dal ministero dei Trasporti.