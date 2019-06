Attacco del M5s a Landini: "Sindacalista anti-lavoratori" | Cgil: "Pentastellati non mantengono le promesse"

Dopo aver mantenuto le promesse su reddito di cittadinanza e quota 100 "siamo già concentrati sul salario minimo e - si legge ancora nel blog - ci piacerebbe sapere: Landini lo sa o fa finta di non sapere che ci sono italiani che vengono sfruttati dai propri datori di lavoro? Landini lo sa o fa finta di non sapere che ci sono italiani che percepiscono uno stipendio da fame da 2-3 euro l'ora? Noi vogliamo mettere la parola fine a questo schifo". Un "sindacalista che ci tiene veramente ai diritti dei cittadini dovrebbe sostenere con il massimo impegno questi provvedimenti e invece Landini urla e fa comizi".



Sul blog Landini viene anche accusato di avere citato dati "del 2018" sulla povertà, "antecedenti all'erogazione del reddito di cittadinanza" quindi, si legge, "l'ennesima fake news". "C'è poco da fare - prosegue il post - sembra proprio uno di quei politici 'vecchio stampo', uno di quelli che spara balle ai cittadini dalla mattina alla sera. Questi individui non hanno ancora capito che quell'epoca è finita. Adesso con il Movimento 5 Stelle al governo le cose sono cambiate, perché i cittadini vanno trattati con grande rispetto".



"La cosa più assurda - si legge ancora - è che certi sindacalisti non sanno nemmeno come si vive in difficoltà. E poi diciamolo chiaramente: per troppi anni i sindacati hanno avuto un potere infinito. Se ti iscrivevi al sindacato avevi spesso la possibilità di fare carriera. E non per meriti. Adesso sapete perché si oppongono al Movimento e a tutto quello che sta facendo Luigi Di Maio tramite il suo ministero? Perché hanno paura di perdere il potere che hanno detenuto in tutti questi anni. Un potere che è servito a mantenersi poltrone e privilegi. Comunque cari sindacalisti andate pure in vacanza, ci pensiamo noi a tutelare i diritti dei lavoratori. Avanti con la legge sul salario minimo".



M5s: "Noi contro le pensioni d'oro, voi le prendete" - "Dove trova il coraggio di attaccarci la Cgil non si capisce. Anzi, ve lo diciamo noi: noi combattiamo per difendere i lavoratori ogni giorno, proponiamo il salario minimo orario già presente in quasi tutti i Paesi europei e la Cgil che fa? Si mette di traverso, solo per paura di perdere il loro potere. Noi combattiamo le pensioni d'oro e loro le prendono. Escano da quei salotti dove sono rinchiusi, vadano in piazza ma tra la gente, non tra i loro amici e si facciano un esame di coscienza".



Cgil: "M5s tradisce lavoro e non mantiene le promesse" - Non si è fatta attendere la risposta del sindacato. Il M5s "non parla delle troppe 'gaffe' (o 'favori') di un esecutivo a trazione leghista che fa condoni, blocca opere pubbliche, divide il Paese, è assente nelle grandi vertenze". Così su Twitter il portavoce del segretario generale della Cgil. "Non parliamo - si legge ancora - delle promesse non mantenute o tradite: ripristino dell'articolo 18, diminuzione del precariato, diminuzione della povertà, diminuzione del subappalto (aumentato)".