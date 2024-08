Caro-vacanze in auto, la benzina scende ma spostarsi è un salasso

Nonostante i prezzi dei biglietti ferroviari siano rincarati del +8,3% nell'ultimo mese rispetto all'anno precedente, si può risparmiare percorrendo le stesse tratte in treno, a patto di essere disposti a viaggiare in qualsiasi orario e ad affrontare cambi e coincidenze, ma anche in questo caso la spesa può lievitare sensibilmente - afferma Assoutenti - Ad esempio chi acquista oggi un biglietto per la tratta Milano-Salerno (andata 24 agosto, ritorno 31 agosto) spende un minimo di 100 euro a passeggero se non ha particolare pretese sugli orari e sulla tipologia di treno, ma può arrivare a sborsare fino a 426 euro scegliendo i collegamenti migliori. Nelle stesse date per il viaggio Milano-Catania il biglietto parte da un minimo di 284,9 euro e arriva a 372 euro. Da 269,7 a 321,9 euro la spesa per la tratta Torino-Reggio Calabria, da 164,25 a 355 euro da Torino a Palermo.



"La voce trasporti è una di quelle che incide maggiormente sulle spese degli italiani per le vacanze estive - denuncia il presidente Gabriele Melluso - A fronte degli elevati costi che devono affrontare gli italiani per i propri spostamenti non si registra un adeguato miglioramento dei servizi all'utenza, con continue code e rallentamenti in autostrada e guasti e ritardi sulla linea ferroviaria. Siamo convinti che le tariffe debbano essere sempre più legate al livello qualitativo dei servizi resi, premiando le società che si attivano concretamente per eliminare i disagi ai cittadini e penalizzando quelle meno attente ai consumatori".