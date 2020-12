Assolombarda, eletti i componenti del Consiglio Generale e i nuovi Presidenti delle Zone

Ecco gli eletti del Consiglio Generale: Francesco Baroni (Gi Group S.p.A.); Gianfranco Battisti (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.); Nicola Bedin (Snam S.p.A.); Massimo Benedetti (PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.); Francesco Benvenuto (Cisco Photonics Italy S.rl.); Lorenzo Bottinelli (BASF Italia S.p.A.); Alberto Cazzani, (STAV Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A.); Luigi Ciarrocchi (Eni S.p.A.); Aldo Fumagalli Romario (Sol S.p.A.); Gianluca Lilli (ABB S.p.A.); Antonio Mariani (Star Stabilimento Alimentare S.p.A.); Ernesto Riccardo Mauri (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.); Maria Giovanna Mazzocchi (Editoriale Domus S.p.A.); Nicola Monti (Edison S.p.A.); Gina Nieri (Mediaset S.p.A.); Giuseppe Notarnicola (STMicroelectronics S.r.l.); Claudio Giovanni Picech (Siemens S.p.A); Monica Poggio (Bayer S.p.A.); Emmanuel Raptopoulos (SAP Italia S.p.A.); Gianfelice Rocca (Techint Industrial Corporation S.p.A.); Claudia Rovagnati Limonta (Rovagnati S.p.A.); Angelo Dario Scotti (Riso Scotti S.p.A.); Veronica Squinzi (Mapei S.p.A.); Marco Tronchetti Provera (Pirelli & C. S.p.A.); Roberto Zecchino (Robert Bosch S.p.A.).



I Presidenti eletti, che rimarranno in carica per il quadriennio 2020 - 2024, sono:

Presidente Adda Martesana: Silvano Parolini (Parfer Siti S.r.l.)

Presidente Altomilanese: Chiara Benedetta Cormanni (Piattine e Profili Inox S.r.l.)

Presidente Magentino e Abbiatense: Francesco Cozzi (Cozzi S.r.l.)

Presidente Milano Città: Giovanni Baldi (Deloitte & Touche S.p.A.)

Presidente Nord Milano: Alessandro Paolo Pueroni (ABB S.p.A.)

Presidente Nord Ovest: Marco Ghirardello (Fanuc Italia S.r.l.)

Presidente Sud Est: Paolo Bettinelli (Fiminox S.p.A)

Presidente Sud Ovest: Emanuele Saiu (TDK Foil Italy S.p.A.)

"L'Associazione, attraverso le sue Zone, svolge una funzione determinante per rafforzare la competitività della Città Metropolitana di Milano. Vanno in questa direzione le diverse iniziative sviluppate negli anni, grazie al proficuo dialogo con gli enti locali, per migliorare l’attrattività e lo sviluppo del territorio. Come, ad esempio, il supporto per l’insediamento di nuove attività economiche, la collaborazione con le amministrazioni locali per rendere la fiscalità una leva di crescita, il monitoraggio della pianificazione urbanistica", ha aggiunto Spada.