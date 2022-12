Assegno unico, da febbraio c'è l'aumento ma non per tutti

L'assegno unico sarà erogato, a partire da febbraio 2023, con la rivalutazione di legge, come prevede la Manovra.

L'adeguamento, però, "fatto salvo il diritto a eventuali aumenti spettanti a decorrere da gennaio", sarà solo per le famiglie più numerose con figli piccoli e per chi ha figli disabili. In base alle indicazioni operative ricevute, l'Inps è "pronta a riconoscere" gli aumenti in base alla rivalutazione legata all'aumento del costo della vita che sarà resa nota con decreto ministeriale.