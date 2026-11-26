Artigiano in Fiera Stand Awards, si premia chi sa raccontarsi
Sedici riconoscimenti per gli spazi espositivi, dal Grand Prix al Premio del Pubblico: i visitatori votano con il pass fino al 10 dicembre, la premiazione è venerdì 11 nel Padiglione 6
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All'edizione 2026 di Artigiano in Fiera, dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho, debuttano gli Artigiano in Fiera Stand Awards: sedici riconoscimenti dedicati non al prodotto, ma al modo in cui l'artigiano lo presenta. Si valutano l'allestimento, la storia che lo stand racconta e l'identità dell'impresa. La premiazione è in programma venerdì 11 dicembre alle 12, nell'Area della Calabria del Padiglione 6. L'iniziativa ha il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano e Fondazione Artigiano in Fiera ETS.
La giuria e le categorie degli Artigiano in Fiera Stand Awards
I sette premi principali li assegna una Giuria d'Onore presieduta da Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano. Con lui ci sono: Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia; Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano; Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza-Brianza Lodi; Cristina Baroni, presidente del Comitato direttivo di Artigiano in Fiera; Enrica Baccini, direttore del Centro Studi di Fondazione Fiera Milano; Raffaello Napoleone di Pitti Immagine; Aldo Cingolani, presidente e amministratore delegato di Bertone Design Group; la giornalista Valeria Vantaggi.
Due premi sono trasversali, il Grand Prix e quello per l'Evoluzione espositiva. Gli altri cinque sono di categoria: Moda, Tessile e Accessori; Gioiello e Oggetto Prezioso; Casa, Arredo e Design Artigiano; Cosmesi, Bellezza e Cura della Persona; Enogastronomia.
La prima scrematura spetta ai giovani dell'Accademia di Fondazione Fiera Milano, che gireranno tra gli stand per osservare tre cose: come sono esposti i prodotti, cosa racconta l'allestimento della loro origine e come l'artigiano accoglie chi si ferma.
Come votare lo stand più bello
Il Premio del Pubblico lo decidono i visitatori, tra tutti gli stand in fiera. Si vota dal pass gratuito personale: basta aprire la sezione dedicata e cercare lo stand per nome dell'insegna, per prodotto o per territorio, poi confermare. Ogni visitatore ha un solo voto, da esprimere entro giovedì 10 dicembre alle 16. Anche lo stand più votato sarà premiato nella cerimonia dell'11 dicembre.
Le menzioni speciali
Le otto menzioni le attribuisce una Commissione Tecnica formata da rappresentanti delle confederazioni dell'artigianato. Tre hanno un tema: Next Generation, Impresa Femminile e Continuità. Le altre cinque premiano un Ambasciatore dell'Eccellenza espositiva per ciascuna area geografica: Italia, Europa, Africa, Asia e Americhe.
"Con questa iniziativa vogliamo valorizzare una dimensione sempre più importante dell'artigianato contemporaneo: la capacità di raccontarsi", spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi., la società che organizza la manifestazione. "Lo stand non è soltanto uno spazio espositivo, ma il luogo in cui un'impresa incontra il pubblico nel miglior modo possibile, esprimendo la propria identità e trasmettendo il valore del proprio lavoro".