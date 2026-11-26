Molti espositori lavorano con prodotti certificati. Sono 430 le imprese con denominazioni come DOP, IGP e DOCG, con il marchio biologico o con le certificazioni tessili GOTS, per i filati biologici, e GRS, per quelli rigenerati. Tra gli stand si trovano l'Aglio Bianco Polesano DOP e l'Aceto Balsamico di Modena IGP, ma anche un maglificio di Colli al Metauro, nelle Marche, che produce su ordine con cotone biologico e cashmere rigenerato.