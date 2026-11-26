Artigiano in Fiera 2026, nove giorni con 2.700 artigiani a Rho
Dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22 con ingresso gratuito: otto padiglioni tra creazioni fatte a mano, prodotti certificati e cucine da tutto il mondo
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Sabato 5 dicembre apre a Fieramilano Rho Artigiano in Fiera 2026, la manifestazione organizzata da Ge.Fi. e dedicata alle imprese artigiane. Fino a domenica 13 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 22, gli otto padiglioni ospiteranno circa 2.700 artigiani arrivati da un'ottantina di Paesi. L'ingresso è gratuito: basta il pass che si scarica dal sito artigianoinfiera.it, valido per tutte le giornate e per più ingressi.
Cosa si trova negli otto padiglioni di Artigiano in Fiera
Si va dall'abbigliamento agli accessori, dal design all'arredo, fino alla cura della persona e al tempo libero. Le produzioni arrivano da Asia, Africa, Americhe ed Europa oltre che dall'Italia. Sono in gran parte pezzi fatti a mano e piccole serie, venduti da chi li realizza: allo stand si può chiedere da dove viene una materia prima o come si fa una lavorazione. Visto che si svolge a ridosso delle feste, la fiera è anche un'occasione per i regali di Natale.
Molti espositori lavorano con prodotti certificati. Sono 430 le imprese con denominazioni come DOP, IGP e DOCG, con il marchio biologico o con le certificazioni tessili GOTS, per i filati biologici, e GRS, per quelli rigenerati. Tra gli stand si trovano l'Aglio Bianco Polesano DOP e l'Aceto Balsamico di Modena IGP, ma anche un maglificio di Colli al Metauro, nelle Marche, che produce su ordine con cotone biologico e cashmere rigenerato.
Ristoranti e Luoghi del Gusto
Il percorso gastronomico conta 29 ristoranti dall'Italia e dal mondo e 19 Luoghi del Gusto, oltre alle specialità tipiche da comprare per la tavola delle feste. La novità di quest'anno è un ristorante nepalese, mentre l'argentino, il messicano e lo spagnolo hanno rinnovato le loro proposte.
Le novità 2026: gli Stand Awards e la campagna "Mondo da scoprire"
Per la prima volta la manifestazione premia gli stand. Gli Artigiano in Fiera Stand Awards non valutano il prodotto ma il modo in cui l'impresa lo presenta: allestimento, racconto, identità del marchio, accoglienza dei visitatori. Una Giuria d'Onore assegnerà sette premi principali e una Commissione Tecnica otto menzioni speciali.
La campagna di comunicazione porta la firma di una studentessa. "Mondo da scoprire" è il progetto con cui Aurora Ferrario, graphic designer nata nel 2004, ha vinto il contest riservato agli studenti dell'Istituto Europeo di Design di Milano. Il visual mostra un globo attraversato da un nastro che accompagna il visitatore tra culture e mestieri.
L'edizione 2025, la trentesima, si era chiusa con un milione di visitatori.