Artigiano in Fiera 2026: il pass gratuito e come arrivare a Rho
Dal 5 al 13 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 22: come scaricare il pass d'ingresso, quali giorni scegliere e come raggiungere la fiera in metro, in treno o in auto
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Per entrare ad Artigiano in Fiera 2026, dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho, non si paga il biglietto ma serve il pass, già disponibile online. Ne basta uno per tutta la manifestazione: vale per ognuna delle nove giornate e consente più ingressi. I padiglioni sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22.
Come ottenere il pass gratuito per Artigiano in Fiera
La procedura dipende da quante volte si è già stati in fiera. Chi ci va per la prima volta si registra sul sito artigianoinfiera.it e scarica il pass in pochi passaggi. Gli altri ricevono il link per scaricarlo all'indirizzo e-mail usato al momento della registrazione: chi ha visitato le edizioni precedenti, chi è iscritto alla community e chi ha acquistato sulla piattaforma digitale della manifestazione. Se la mail non si trova più, il pass si può recuperare in qualsiasi momento dallo stesso sito.
Quali giorni scegliere
Le nove giornate vanno da sabato 5 a domenica 13 dicembre e comprendono due fine settimana, oltre a lunedì 7, festa di Sant'Ambrogio a Milano, e martedì 8, Immacolata Concezione. Chi preferisce girare gli stand con più calma può scegliere i giorni feriali, da mercoledì 9 a venerdì 11, oppure la sera: con la chiusura alle 22 si può andare in fiera anche dopo il lavoro.
Come arrivare a Fieramilano Rho con metro e treno
Il collegamento più diretto è la linea M1 della metropolitana, la rossa, fino al capolinea Rho Fiera. Rho è fuori dal Comune di Milano, quindi il biglietto urbano non basta: serve quello per le zone Mi1-Mi3.
Alla stazione ferroviaria di Rho Fiera fermano le linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello e S11 Chiasso-Como-Milano-Rho. Ci passano anche alcune linee regionali Trenord, come la Milano-Domodossola e la Milano-Luino. La stessa stazione è servita dai treni Alta Velocità Italo, comodi per chi arriva da fuori regione.
In auto: parcheggi in Fiera e di interscambio
Il polo fieristico si trova tra le autostrade A4 Milano-Torino e A8 dei Laghi e ha un'uscita dedicata, Pero-Fieramilano. All'interno del quartiere ci sono i parcheggi della Fiera, a pochi passi dagli ingressi. In alternativa si può lasciare l'auto in uno dei parcheggi di interscambio ATM vicino alle stazioni della M1 e proseguire in metropolitana fino a Rho Fiera.