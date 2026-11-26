La procedura dipende da quante volte si è già stati in fiera. Chi ci va per la prima volta si registra sul sito artigianoinfiera.it e scarica il pass in pochi passaggi. Gli altri ricevono il link per scaricarlo all'indirizzo e-mail usato al momento della registrazione: chi ha visitato le edizioni precedenti, chi è iscritto alla community e chi ha acquistato sulla piattaforma digitale della manifestazione. Se la mail non si trova più, il pass si può recuperare in qualsiasi momento dallo stesso sito.