Sono 430 le imprese che portano prodotti certificati ad Artigiano in Fiera 2026, dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho. Le certificazioni sono molte. Ci sono le denominazioni di origine come DOP, IGP e DOCG, il marchio biologico e l'indicazione "Prodotto di montagna". Ci sono le proposte vegane, senza glutine e "free from". Ci sono anche cosmetici e tessuti con certificazioni internazionali. Queste imprese sono una parte dei circa 2.700 artigiani attesi negli otto padiglioni. Rispetto allo scaffale, il vantaggio è che allo stand si può chiedere direttamente a chi produce come lavora.