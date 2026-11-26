Artigiano in Fiera 2026, le 430 imprese con prodotti certificati
Denominazioni di origine, biologico, prodotti di montagna, cosmetici e tessuti certificati: chi sono e da dove arrivano le aziende che raccontano allo stand come nascono i loro prodotti
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Sono 430 le imprese che portano prodotti certificati ad Artigiano in Fiera 2026, dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho. Le certificazioni sono molte. Ci sono le denominazioni di origine come DOP, IGP e DOCG, il marchio biologico e l'indicazione "Prodotto di montagna". Ci sono le proposte vegane, senza glutine e "free from". Ci sono anche cosmetici e tessuti con certificazioni internazionali. Queste imprese sono una parte dei circa 2.700 artigiani attesi negli otto padiglioni. Rispetto allo scaffale, il vantaggio è che allo stand si può chiedere direttamente a chi produce come lavora.
"Significa valorizzare imprese che lavorano nel rispetto dei territori e delle risorse, puntano sulla qualità delle materie prime e offrono al pubblico la possibilità di compiere scelte più consapevoli", spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi., la società che organizza la manifestazione.
Prodotti certificati ad Artigiano in Fiera: dalla montagna alle denominazioni
Sul fronte alimentare si va dai vini biologici di Puglia, Calabria e Veneto all'Aglio Bianco Polesano DOP e all'Aceto Balsamico di Modena IGP. Secondo l'Osservatorio Nomisma, il 34% di chi compra biologico cerca anche le certificazioni DOP e IGP.
Diverse aziende arrivano da zone di montagna e raccontano il metodo oltre al prodotto. A Castel di Casio, sull'Appennino bolognese, un'azienda coltiva cereali antichi e produce miele biologico con l'indicazione "Prodotto di montagna". Per tenere fertile il terreno alterna le colture e usa il sovescio. In Valle Intelvi, in Lombardia, un alpeggio rimesso in funzione unisce pascolo e caseificio aziendale. Sull'Altopiano di Asiago, invece, erbe e frutti selvatici diventano composte, pesti e sciroppi secondo la tradizione cimbra.
Ci sono anche proposte dedicate a chi segue una dieta vegetariana o vegana: secondo Eurispes, nel 2026 è l'8,5% degli italiani.
A Torsa di Pocenia, in Friuli-Venezia Giulia, un'impresa produce spirulina biologica certificata. Riutilizza l'acqua di coltura e ricava energia dal fotovoltaico e dal cippato, ottenuto anche da residui agricoli della zona. Oltre alla spirulina pura, quest'anno porta in fiera barrette e caramelle.
Cosmetici e tessuti: biologico, GOTS e GRS
La certificazione non riguarda solo la tavola. Un espositore della provincia di Bergamo presenta linee cosmetiche biologiche certificate. A Larino, in Molise, l'olio degli uliveti di famiglia e la lavanda coltivata in proprio diventano ingredienti per i cosmetici.
Nell'abbigliamento le sigle da conoscere sono due: GOTS, il Global Organic Textile Standard per le fibre biologiche, e GRS, il Global Recycled Standard per quelle rigenerate. Le usa un maglificio di Colli al Metauro, nelle Marche, che lavora su ordinazione con cotone biologico e con lana e cashmere rigenerati.
Le proposte dal mondo
Anche dall'estero arrivano materiali recuperati e produzioni biologiche. Dall'Egitto vengono oggetti fatti con foglie di palma e di banano recuperate, dalla Cina prodotti a base di riso biologico, dalla Savoia francese cosmetici con olio di argan biologico.