Artigiano in Fiera 2026, la campagna di una designer classe 2004
Si chiama "Mondo da scoprire" l'immagine dell'edizione 2026, firmata da Aurora Ferrario e nata da un contest per gli studenti IED di Milano: un globo e un nastro per raccontare mestieri, culture e passaggio di sapere
© Ufficio stampa
Aurora Ferrario è una graphic designer classe 2004, originaria di Tradate, nel Varesotto, e residente a Vanzaghello, nel Milanese. Ha firmato lei la campagna di comunicazione di Artigiano in Fiera 2026. Il suo progetto, "Mondo da scoprire", ha vinto il contest che la manifestazione ha riservato agli studenti dello IED, l'Istituto Europeo di Design di Milano. Ora è l'immagine dell'edizione in programma dal 5 al 13 dicembre a Fieramilano Rho.
Un globo e un nastro: com'è fatto "Mondo da scoprire"
Al centro dell'illustrazione c'è il pianeta, trattato come un unico grande laboratorio in cui si incrociano culture, tradizioni e mestieri lontani tra loro. Attorno al globo si srotola un nastro che accompagna il visitatore e tiene insieme le tappe del viaggio: incontri, scoperte, storie di chi lavora con le mani.
Lo stile è quello dell'illustrazione contemporanea. Il secondo tema è il passaggio del sapere tra generazioni: l'esperienza di chi fa questo lavoro da anni incontra lo sguardo dei più giovani. A loro tocca raccoglierne l'eredità e rileggerla con idee e strumenti propri.
La collaborazione tra Artigiano in Fiera e IED
Il legame con la scuola di design non è nuovo. Anche la campagna 2025 era nata dalla collaborazione con lo IED, la quinta consecutiva, come ha ricostruito il quotidiano Il Giorno. L'illustrazione, firmata da Tommaso Grimani, mostrava una pianta fatta di oggetti artigianali, innaffiata da un giovane artigiano accanto a una figura più anziana.
"'Mondo da scoprire' rappresenta l'espressione creativa di una visione: quella di un artigianato che guarda al futuro senza perdere le proprie radici, valorizzando il patrimonio di competenze costruito nel tempo e investendo sulle nuove generazioni", spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi., la società che organizza la manifestazione. Secondo Intiglietta, la scelta rafforza anche il ruolo dello IED come partner che offre ai giovani occasioni concrete di visibilità, sperimentazione e crescita.
Dove si vedrà la campagna di Artigiano in Fiera 2026
La campagna è già online sui canali social della fiera e resterà attiva fino alla chiusura dell'evento. La copertura parte da Milano e dalla sua area metropolitana, si estende a tutte le province lombarde e arriva fino a Torino e al Canton Ticino. Una parte importante riguarda i luoghi degli spostamenti quotidiani: strade, stazioni ferroviarie, metropolitane e mezzi pubblici. Fino al 13 dicembre il globo di Aurora Ferrario accompagnerà chi si sposta a Milano e in Lombardia.