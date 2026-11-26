La campagna è già online sui canali social della fiera e resterà attiva fino alla chiusura dell'evento. La copertura parte da Milano e dalla sua area metropolitana, si estende a tutte le province lombarde e arriva fino a Torino e al Canton Ticino. Una parte importante riguarda i luoghi degli spostamenti quotidiani: strade, stazioni ferroviarie, metropolitane e mezzi pubblici. Fino al 13 dicembre il globo di Aurora Ferrario accompagnerà chi si sposta a Milano e in Lombardia.